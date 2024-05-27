Новини 27 травня: ЄС ввів санкції проти Медведчука, у вівторок відключення електроенергії не прогнозується
Про потенціал українського агросектору. Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України знищено близько 30% усього потенціалу українського агропромислового сектору, 20% сільгоспземель перебувають під окупацією.
Про відключення електроенергії. В "Укренерго" заявили, що на вівторок, 28 травня, відключень електроенергії не прогнозують.
Про підвищення податків. Остаточні параметри підвищення військового збору і податку доданої вартості (ПДВ) будуть відомі після червня, активна робота над підвищенням податків може початися в липні.
Про санкції проти Медведчука. Євросоюз ухвалив рішення включити до списку санкцій проросійських українських бізнесменів Віктора Медведчука, Артема Марчевського та медіаплатформу "Голос Європи" (Voice of Europe).
Про МВФ. Місія МВФ та представники України розпочали переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), який допоможе залучити близько 2,2 млрд доларів вже у червні.
Про ремонт енергосистеми. Після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.
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Приватна компанія будує на Одещині завод з виробництва "зеленого" водню. Наскільки прибутковий цей екологічний бізнес?