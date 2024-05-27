Новини 27 травня: ЄС ввів санкції проти Медведчука, у вівторок відключення електроенергії не прогнозується

Про потенціал українського агросектору. Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України знищено близько 30% усього потенціалу українського агропромислового сектору, 20% сільгоспземель перебувають під окупацією.

Про відключення електроенергії. В "Укренерго" заявили, що на вівторок, 28 травня, відключень електроенергії не прогнозують.

Про підвищення податків. Остаточні параметри підвищення військового збору і податку доданої вартості (ПДВ) будуть відомі після червня, активна робота над підвищенням податків може початися в липні.

Про санкції проти Медведчука. Євросоюз ухвалив рішення включити до списку санкцій проросійських українських бізнесменів Віктора Медведчука, Артема Марчевського та медіаплатформу "Голос Європи" (Voice of Europe).

Реклама:

Про МВФ. Місія МВФ та представники України розпочали переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), який допоможе залучити близько 2,2 млрд доларів вже у червні.

Про ремонт енергосистеми. Після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.

Ексклюзиви ЕП

Реклама:

Водневий завод на Одещині. Як бізнес в промислових масштабах вироблятиме екологічне пальне

Приватна компанія будує на Одещині завод з виробництва "зеленого" водню. Наскільки прибутковий цей екологічний бізнес?