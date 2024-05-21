Глава Мінфіну США закликала німецькі банки посилити дотримання санкцій проти РФ

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала керівників німецьких банків активізувати зусилля з дотримання санкцій проти Росії та припинити спроби обійти їх, щоб уникнути потенційних санкцій, які можуть перекрити доступ до долара.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На початку зустрічі з банкірами Єллен заявила, що нові повноваження Казначейства США застосовувати до банків вторинні санкції, якщо вони сприяють російським військовим операціям, допомогли зірвати зусилля Росії щодо закупівлі товарів, необхідних для її війни в Україні, але необхідно докласти більше зусиль.

"Росія продовжує закуповувати чутливі товари і розширювати свої можливості для внутрішнього виробництва цих товарів. Ми повинні залишатися пильними і бути більш амбітними", - сказала Єллен.

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"Я закликаю всі присутні тут інституції вжити посилених заходів з дотримання законодавства і посилити увагу до спроб Росії ухилитися від нього", - сказала Єллен у підготовленому виступі для зустрічі у Франкфурті-на-Майні.

У незвично прямому попередженні вона закликала керівників контролювати дотримання санкцій іноземними філіями та дочірніми компаніями своїх банків, а також звернутися до іноземних клієнтів банків-кореспондентів з проханням зробити те ж саме, особливо в юрисдикціях з високим ступенем ризику.

"Росія відчайдушно намагається отримати критично важливі товари з розвинених країн, таких як Німеччина та США", - сказала Єллен. "Ми повинні залишатися пильними, щоб не дати Кремлю можливості постачати свою оборонно-промислову базу, а також отримати доступ до наших фінансових систем для цього".

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Нагадаємо:

Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликає банки швидше вийти з російського ринку, побоюючись санкцій з боку США.

Головний виконавчий директор італійського UniCredit банку, Андреа Орсель заявив, що листи із закликом від ЄЦБ скоротити бізнес в РФ отримали ймовірно усі банки, що продовжують працювати в РФ.

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявив, що в третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення, попри обіцянки мінімізувати свої російські ризики.