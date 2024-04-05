Газова справа Онищенка: екснардепа заочно засудили до 15 років за ґратами

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Колишнього народного депутата Олександра Онищенка визнали винним у заволодінні 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу "Укргазвидобування" та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам екснардреп перебуває не в Україні.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією – колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату України VII скликання та його фінансовому директору, обвинувачених у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування"", - йдеться в повідомленні.

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За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються у понад 740 мільйонів.

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У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі" стосовно народного депутата та фінансового директора.

29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікував на рішення про екстрадицію до України. Німецький суд відмовив у екстрадиції в Україну Онищенка. Йому відмовили у політичному притулку і попросили покинути країну.

У січні 2021 року прикордонники затримали на пункті пропуску "Бачівськ" колишнього директора ТОВ "Надра Геоцентр" Сергія Свіченка, підозрюваного у "газовій справі" колишнього нардепа Олександра Онищенка.