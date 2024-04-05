Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

Marinetraffic

До одного з портів Великої Одеси - Чорноморськ - 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час великої війни. 4 квітня судно вже вирушило у зворотний шлях до Констанци (Румунія)

Про це повідомляє одеське видання "Думська" та свідчать дані Marinetraffic.

Marinetraffic

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало судно T Mare під прапором Панами.

У виданні зазначили, що поки це не повноцінне спеціалізоване судно, а так званий фідер, який здійснює чартерні рейси між Констанцею та портами Великої Одеси.

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Контейнерні перевезення раніше в обмеженому обсязі здійснювалися через дунайські порти Одеської області, але з сьогоднішнього дня вони значно зростуть.

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У березні стало відомо, що перші контейнерні перевезення українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів.