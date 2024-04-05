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"Укренерго" вводить тимчасові графіки відключення світла у п'яти областях

П'ятниця, 5 квітня 2024, 19:34 - Олексій Павлиш

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. "Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими", - заявили в держкомпанії.

Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції, пояснили в "Укренерго".

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Крім цього, продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Нагадаємо:

4 квітня диспетчерський центр "Укренерго" застосовував тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

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