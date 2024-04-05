Міжнародні резерви України за місяць зросли до рекордного рівня: що сприяло

Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% та на 1 квітня становили 43,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, впродовж березня динаміку міжнародних резервів визначали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

Реклама:

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 9,31млрд дол. З цієї суми:

4,9 млрд дол – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;

1,62 млрд дол – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;

1,5 млрд дол – від Канади;

880,7 млн дол – від МВФ;

286,2 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

118,2 млн дол – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

32,4 млн дол – грантові кошти від Сербії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 363,5 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн дол.

Таокж на резерви вплинули операції Національного банку на валютному ринку. Відповідно до балансових даних регулятор продав на валютному ринку 1,8 млрд дол та викупив до резервів 25,9 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив 1,8 млрд дол.

Реклама:

Також на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 266,3 млн дол. США.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту", - резюмували в Нацбанку.

Нагадуємо:

Станом на 1 березня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37,05 мільярдів доларів. У лютому вони знизилися на 3,8%.

Економічна правда