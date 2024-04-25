Апеляційна палата ВАКС визнала невинуватим ексголову Рахункової палати Пацкана

Колишній голова Рахункової палати Валерій Пацкан, якого Верховна Рада 2023 року звільнила з посади, довів свою невинуватість у суді, скасувавши попередній вирок суду від 9 жовтня 2023 року.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав екснардепа та ексголову Рахункової палати Валерія Пацкана винним у незаконному одержанні компенсації на житло, проте звільнив від покарання через сплив строків давності.

Проте Апеляційна палата ВАКС 24 квітня 2024 року скасувала цей вирок. В ухвалі йдеться, що кримінальне провадження за обвинуваченням Пацкана закрити на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у звʼязку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

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"Мене визнано невинуватим, а політичну справу проти мене закрито. Закон переміг. Звичайно, рішення ВАКСу не дає змоги відмотати назад весь процес зі звільненням мене з посади голови Рахункової палати – заради чого, звісно, й задумувався весь цей фарс", – написав Пацкан щодо рішення Апеляційної палати ВАКС.

Відповідна ухвала вже законної сили, але може бути оскаржена у Верховному суді протягом трьох місяців з дня її постановлення.

Нагадаємо:

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав екснардепа та ексголову Рахункової палати Валерія Пацкана винним у незаконному одержанні компансації на житло, проте звільнив від покарання через сплив строків давності.

У жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло.

Пацкан підтвердив, що йому повідомили про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло: він вважає підозру необґрунтованою.

НАБУ та САП завершили розслідування щодо екснардепа та голови Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році.

Верховна Рада на засіданні 10 квітня 2023 року звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

Економічна правда