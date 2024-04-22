Новини 22 квітня: росіяни атакували телевежу в Харкові, суд залишив Коломойського під вартою

Про телевежу у Харкові. Російські війська 22 квітня завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

За попередніми даними, у понеділок Росія вдарила по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові ракетою Х-59.

Про Коломойського. Шевченківський райсуд Києва продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Про lifecell. Київський апеляційний суд 16 квітня не скасував арешт 100% корпоративних прав оператора веж UkrTower, який належить турецькому телеком-холдингу Turkcell. Через два дні відбулось друге засідання, на якому арешт таки зняли.

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Про санкції проти РФ. Новий санкційний пакет ЄС проти РФ включатиме обмеження на тіньовий флот танкерів, які перевозять російську нафту.

Про єврооблігації. Україна готова надіслати власникам міжнародних облігацій план реструктуризації боргу у 20 мільярдів євро на початку травня.

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