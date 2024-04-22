Наступні санкції ЄС будуть націлені на тіньовий флот нафти РФ - Швеція 

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Новий санкційний пакет ЄС проти РФ включатиме обмеження на тіньовий флот танкерів, які перевозять російську нафту.

Про це повідомив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, передає Reuters.

Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем повідомив, що новий, 14-й пакет санкцій проти РФ включатиме додаткові кроки проти флоту танкерів, які в обхід санкцій перевозять російську нафту.

"Ми подбаємо про те, щоб включити в нього заборону на імпорт скрапленого природного газу, а також заходи з обмеження російського тіньового флоту", - повідомив Більстрем.

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У Reuters зазначають, що новий пакет санкцій перебуває на ранній стадії розробки і не буде прийнятий на зустрічі у Люксембурзі.

Нагадаємо:

Через посилення санкцій США проти РФ, у торгівлі сирою нафтою між Росією та Індією почали з'являтися раніше невідомі, нові нафтотрейдери, які постачають російську нафту до азійської країни.

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З початку жовтня США посилили санкції проти широкого флоту танкерів, що перевозять російську нафту, з тих пір десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.

Три танкери з російською нафтою "Сокол" знаходяться в портах Індії, один прямує до них, що свідчить про відновлення торгівлі сортом "Сокол", попри санкції США.