Україна запропонує власником єврооблігацій план реструктуризації €20 млрд до травня - Reuters

Україна готова надіслати власникам міжнародних облігацій план реструктуризації боргу у 20 мільярдів євро на початку травня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

У серпні 2024 року добігає кінця домовленість про відтермінування виплат за єврооблігаціями, про що було домовлено у 2022 році. Тоді Українська сторона змогла узгодити відтермінування виплат за єврооблігаціями на 2 роки.

Як повідомляють у Reuters, передача пропозиції власникам облігацій має стати відправною точкою для офіційних переговорів, включаючи проведення детальних дискусій та обмін конфіденційною інформацією. Одне з джерел повідомило, що український уряд сподівається досягти контурів угоди найпізніше в червні.

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Як може виглядати реструктуризація - невідомо.

За словами джерел Reuters, власники облігацій сподіваються вийти з реструктуризації боргу з новими облігаціями, які гарантовано передбачатимуть виплату відсотків, однак виплати відсотків іноземним власникам облігацій ймовірно не буде гарною новиною для України, адже держава намагається зберегти якомога більше фінансів.

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Група власників українських боргових зобовʼязань, в яку входять Amundi, Amia Capital, Black Rock обрали радників з реструктуризації українських зобовʼязань за єврооблігаціями, які мають бути розморожені у вересні.