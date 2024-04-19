Новини 19 квітня: удар по порту "Південний", неплатників аліментів тепер зможуть мобілізувати

Про порт "Південний". Росіяни вдень 19 квітня завдали удару по морському порту "Південний" - ракети влучили у портові споруди.

Про мобілізацію. Батьки трьох чи більше дітей наразі мають право на відстрочку від військової служби, але, згідно з новою версією закону про мобілізацію, невдовзі за несплату аліментів понад три місяці хоча б за одну дитину боржників буде позбавлено цього права.

Про UniCredit. Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує наказати італійському UniCredit, другому найбільшому банку країн ЄС у Росії кардинально скоротити свої активи в РФ.

Про НПЗ Росії. Російська нафтовидобувна компанія "Башнефть" встановила сітки проти безпілотників, щоб захистити ключові об'єкти на своїх НПЗ від можливого нападу з боку України.

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Про "Роттердам+". Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання сторони захисту та звільнив від кримінальної відповідальності за службову недбалість ексчленів НКРЕКП Бориса Циганенка та Юрія Голляка. Також тепер залишаться без розгляду і цивільні позови про відшкодування збитків.

Ексклюзив ЕП

Boeing втрачає довіру і відстає від Airbus: як криза авіагіганта похитнула баланс ринку

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Що сталося з Boeing, чому стратегія виходу компанії з кризи обернулася ще більшим провалом та як проблемами американського авіагіганта скористався його головний конкурент Airbus.