"Роттердам+": ВАКС звільнив двох фігурантів від відповідальності через строки давності

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання сторони захисту та звільнив від кримінальної відповідальності за службову недбалість ексчленів НКРЕКП Бориса Циганенка та Юрія Голляка. Також тепер залишаться без розгляду і цивільні позови про відшкодування збитків.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Причина в тому, що спливли строки давності.

"Сторона захисту вважає, що кримінальне правопорушення було закінчено ще 2016 року - саме тоді, коли члени НКРЕКП голосували про запровадження формули Роттердам+.

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Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання, але зауважив, що злочин було завершено вже після голосування", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, протягом 2016-2019 років діяла формула, в якій внесли додаткові витрати на транспортування вугілля для ТЕС з портів у Роттердамі.

Насправді ж такого транспортування не відбувалось - тому кінцеві споживачі переплачували, а ДТЕК отримував надприбутки. Загальну суму збитків оцінюють у понад 38 млрд грн, нагадує Transparency International Ukraine.

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Нагадаємо:

У березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.

НАБУ і САП 16 січня 2023 завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.

У січні 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, причетних до запровадження так званої формули Роттердам+.

Економічна правда