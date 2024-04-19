Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Європейський центробанк планує змусити UniCredit вийти з ринку РФ - Reuters

П'ятниця, 19 квітня 2024, 13:40 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує наказати італійському UniCredit, другому найбільшому банку країн ЄС у Росії кардинально скоротити свої активи в РФ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомих із питанням.

За інформацією джерел Reuters, умови ЄЦБ до UniCredit будуть ідентичними до тих, що він висуває Raiffeisen Bank International, який раніше повідомив про можливий тиск зі сторони Євробанку щодо кардинального скорочення частки на ринку РФ.

Як повідомляли раніше, згідно з проєктом вимог ЄЦБ до Raiffeisen Bank International, кредити клієнтам значно скоротяться до 2026 року, до 65% порівняно з третім кварталом 2023 року, так само як і міжнародні платежі з Росії.

Реклама:

Нагадаємо:

Австрійський Raiffeisen Bank International (РБІ), найбільший західний банк в Росії, очікує, що Європейський центральний банк незабаром звернеться до нього з проханням прискорити скорочення свого бізнесу в Росії.

Італійський UniCredit, пообіцяв виплатити інвесторам 8,6 млрд євро - весь свій прибуток за 2023 рік.

Реклама:

UniCredit Росія ЄЦБ ЄС санкції
Реклама:
Матеріали за темою
UniCredit розширює пошук покупців на "дочку" в РФ на Індію й Китай – ЗМІ 6 червня 2022, 12:45
UniCredit і Commerzbank відклали переговори про злиття активів через війну в Україні – FT 18 травня 2022, 12:58
UniCredit та Citigroup можуть обміняти свої активи в Росії – FT 15 травня 2022, 15:31
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті