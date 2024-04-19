Європейський центробанк планує змусити UniCredit вийти з ринку РФ - Reuters

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує наказати італійському UniCredit, другому найбільшому банку країн ЄС у Росії кардинально скоротити свої активи в РФ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомих із питанням.

За інформацією джерел Reuters, умови ЄЦБ до UniCredit будуть ідентичними до тих, що він висуває Raiffeisen Bank International, який раніше повідомив про можливий тиск зі сторони Євробанку щодо кардинального скорочення частки на ринку РФ.

Як повідомляли раніше, згідно з проєктом вимог ЄЦБ до Raiffeisen Bank International, кредити клієнтам значно скоротяться до 2026 року, до 65% порівняно з третім кварталом 2023 року, так само як і міжнародні платежі з Росії.

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Нагадаємо:

Австрійський Raiffeisen Bank International (РБІ), найбільший західний банк в Росії, очікує, що Європейський центральний банк незабаром звернеться до нього з проханням прискорити скорочення свого бізнесу в Росії.

Італійський UniCredit, пообіцяв виплатити інвесторам 8,6 млрд євро - весь свій прибуток за 2023 рік.

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