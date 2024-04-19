Росіяни завдали удару по морському порту "Південний" – Зеленський

Росіяни вдень 19 квітня завдали удару по морському порту "Південний" - ракети влучили у портові споруди.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час позачергового засідання Ради Україна - НАТО.

"Сьогодні вранці наші міста Дніпро, Кривий Ріг та Синельникове зазнали ракетних ударів із боку Росії. У Дніпрі зруйновано звичайний житловий будинок, під завалами опинилися люди. Пошкоджено залізничний та автовокзал... Це лише один ранок в одному місті, але російські терористи завдають ударів по нашій країні щодня та щоночі у різних містах і громадах.

Такі міста, як Харків, Одеса, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро та інші, не мають надійного захисту від російських терористів", - заявив Зеленський.

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"Поки я готувався до цієї розмови, вони завдали удару по морському порту "Південний". Кілька ракет влучили в портові споруди, не лише українські, а й сінгапурські", - додав президент.

Нагадаємо:

Раніше в Одеській ОВА повідомили, що російські війська вдень 19 квітня атакували Одещину ракетами - є пошкодження припортової інфраструктури.

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