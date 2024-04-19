Росіяни почали встановлювати протидронові сітки навколо своїх НПЗ

Російська нафтовидобувна компанія "Башнефть" встановила сітки проти безпілотників, щоб захистити ключові об'єкти на своїх НПЗ від можливого нападу з боку України.

Про це заявив глава республіки Башкортостан (РФ), пише Reuters.

Російські компанії з продажу такого захисту демонструють на своїх веб-сайтах гігантські металеві сітки, які майже повністю покривають будівлі нафтопереробних заводів з усіх боків. Вони утримуються швартовними канатами, прикріпленими до металевих стовпів, встромлених у землю.

Радій Хабіров, голова республіки Башкортостан на Уралі, де базується "Башнефть", заявив, що ведуться переговори з міністерством оборони РФ про посилення безпеки нафтопереробних заводів.

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"Ми забезпечили основні колони (НПЗ) механічними захисними сітками, і, відповідно, працює система спостереження", - цитує Хабірова місцеве державне інформаційне агентство "Башинформ".

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Нагадаємо:

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Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, за 10 днів до 13 квітня експорт російського дизеля становив у середньому 0,74 мільйона барелів на день, що на 25% менше, ніж середній рівень за цей період у 2019-2023 роках.

Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Так, потужності російських НПЗ, що простоювала через атаки, скоротилися до близько 10% з майже 14% наприкінці березня.