Новини 18 квітня: покриття дефіциту бюджету, Raiffeisen Bank просять пришвидшити вихід з РФ

Про покриття дефіциту бюджету. Для покриття дефіциту бюджету за перші три місяці 2024 року Міністерство фінансів залучило 3,1 млрд доларів внутрішніх запозичень.

Про Raiffeisen Bank. Австрійський Raiffeisen Bank International (РБІ), найбільший західний банк в Росії, очікує, що Європейський центральний банк незабаром звернеться до нього з проханням прискорити скорочення свого бізнесу в Росії.

Про Богуслаєва. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва. У дохід держави стягнуто активів майже на 1 млрд грн, зокрема майже 600 млн грн, 11 об’єктів нерухомого майна, 5 з яких – земельні ділянки, а також частки у статутному капіталі 11 підприємств з капіталом 367,3 млн грн та інші активи.

Про САУ "Богдана". Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у квітні українська оборонна промисловість уперше випустить 10 самохідних артилерійських систем "Богдана".

Реклама:

Про закупівлю української зброї. Данія ухвалила рішення про виділення 200 мільйонів данських крон ($28,5 мільйона) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України (ЗСУ) безпосередньо у вітчизняних виробників.

Ексклюзив ЕП

Лише 1 з 10 за ґратами. Як в Україні карають за корупційні та економічні злочини

Реклама:

ЕП проаналізувала майже 5 тис вироків, винесених у 2022-2023 роках за економічні та корупційні злочини і розтрату майна. Шанс опинитися за ґратами в цих справах у середньому становить 9%.