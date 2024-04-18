ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва.

Про це повідомила директорка департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих.

Рішення також стосується гендиректора російської компанії "Борисфен" Петра Кононенка.

"В дохід держави стягнуто корпоративні права (Мотор банк, Мотор Гарант (страхова), Вінницький авіаційний завод та інші підприємства), нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти (досить значна сума), зброя та інші активи", - повідомила вона.

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Доповнено. В Офісі Генерального прокурора уточнили, що в дохід держави стягнуто активів майже на 1 млрд грн, зокрема майже 600 млн грн, 11 об’єктів нерухомого майна, 5 з яких – земельні ділянки, а також частки у статутному капіталі 11 підприємств з капіталом 367,3 млн грн та інші активи.

Вона додала, що "по окремих активах третіх осіб" суд відмовив. Тож, міністерство має намір подавати апеляцію.

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Нагадаємо:

У жовтні 2023 року Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюби, які підозрюються в роботі на агресора.

Обидва зловмисники були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні 2022 року.

В травні 2023 року адвокат Руслан Волинець заявив, що 84-річний ексголова підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров’я та відсутність інших варіантів звільнення.

В Україні експрезидента "Мотор Січі" звинувачують у пособництві Росії як державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації та протидії ЗСУ.

У лютому 2024 року Солом'янський райсуд Києва продовжив Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави до 18 квітня.

Експрезиденту АТ "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву та його спільнику продовжили перебування під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року.