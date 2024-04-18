Вперше в історії: Данія купує зброю в українських виробників для ЗСУ

Данія ухвалила рішення про виділення 200 мільйонів данських крон ($28,5 мільйона) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України (ЗСУ) безпосередньо у вітчизняних виробників.

Про це повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Це перше подібне рішення в історії, яке, як очікується, стане прецедентом для інших країн. Про подібне рішення Україна настійно просила своїх партнерів протягом останніх місяців.

"Українська оборонка вже настільки розігналась, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну. Спроможність українського ОПК становить близько 20 млрд доларів. При цьому Україна має лише 6 млрд доларів на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні - бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту", - повідомив Камишін.

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За його словами, оптимальний вихід з цієї ситуації - переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в українських зброярів.

Нагадаємо:

Уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової підтримки України обсягом майже 300 млн євро, що будуть спрямовані, серед іншого, на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

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Україна у 2024 році має 6 млрд доларів на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників. Цих коштів недостатньо, оскільки виробничі можливості України втричі більші за цей бюджет.