Україна вперше за місяць випустить 10 САУ "Богдана" - Зеленський

ФОТО КОМАНДУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у квітні українська оборонна промисловість уперше випустить 10 самохідних артилерійських систем "Богдана".

Про це президент написав у своєму Telegram.

"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", – повідомив він.

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Економічна правда.