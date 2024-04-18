Україна вперше за місяць випустить 10 САУ "Богдана" - Зеленський
Четвер, 18 квітня 2024, 15:56 -
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у квітні українська оборонна промисловість уперше випустить 10 самохідних артилерійських систем "Богдана".
Про це президент написав у своєму Telegram.
"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", – повідомив він.
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