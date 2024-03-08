Новини 8 березня: інфляція знизилась, Zara, Pull&Bear і Bershka повертаються в Україну

Про інфляцію. Інфляція в Україні в лютому сповільнилась до 0,3% з 0,4% у січні, у річному виразі індекс споживчих цін за підсумками лютого знизився із 4,7% у січні до 4,3%.

Про Zara. Бренди Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - повертаються в Україну.

Про транші Ukraine Facility. Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро уже в березні, а другий у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні.

Про розмінування сільгоспземель. Уряд спрямує понад 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування сільгоспземель і буде компенсувати 80% коштів за розмінування.

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Про Фінляндію і авто з номерами РФ. Автомобілі з російськими реєстраційними номерами мають бути вивезені з Фінляндії до 16 березня.

Ексклюзиви ЕП

"Курку треба годувати". Чи може Україна відкрити експорт для виробників зброї?

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Грошей на закупівлю зброї у вітчизняних виробників не вистачає. Заводів більше, але нові потужності все частіше простоюють. Чи можливо тоді дозволити експорт зброї і чи немає альтернативних варіантів?