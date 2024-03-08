Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti повертаються в Україну

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Бренди Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - повертаються в Україну.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"МЗС України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — повертаються в Україну", - йдеться у повідомленні.

На доручення Президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.

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Нагадаємо:

Напередодні стало відомо, що мережа магазинів Zara готується знову відкрити магазини в Україні після дворічної перерви.

Шведський ритейлер H&M у листопаді 2023 року вперше після початку великої війни відкрив свої магазини у ТРЦ Lavina Mall та Respublika Park, що у Києві.

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