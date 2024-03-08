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Україна отримає перші транші Ukraine Facility у березні та квітні - ЄК

П'ятниця, 8 березня 2024, 15:35 - Артур Крижний
 
GettyImages

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро уже в березні, а другий у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility", - сказав Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві в п'ятницю.

Нагадаємо:

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Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.



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