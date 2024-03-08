Інфляція в лютому знизилась до 4,3% - Держстат

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Інфляція в Україні в лютому сповільнилась до 0,3% з 0,4% у січні, у річному виразі індекс споживчих цін за підсумками лютого знизився із 4,7% у січні до 4,3%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У лютому базова інфляція залишилася на рівні січня - 0,4% після нуля в грудні та 0,3% у листопаді. У річному вимірі вона знизилася до 4,5% з 4,6%.

На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в лютому зросли на 0,4%. Одяг і взуття подешевшали на 3,5%, зокрема, одяг – на 3,5%, взуття – на 3,4%.

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Також знизились ціни на транспорт знизилися - на 0,2% в основному через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 2,1% і палива та мастил на 0,5%.

Нагадуємо:

У січні зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 0,4% з 0,7% у грудні, у річному вимірі інфляція знизилася до 4,7% із 5,1% за підсумками грудня.

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