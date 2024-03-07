Аварія на Alaska Airlines: Boeing розкрив регулятору США імена розробників 737 MAX

getty images

Американський авіаконцерн Boeing надав регуляторам імена співробітників, які входять до складу команди розробників 737 MAX, після того, як законодавці і посадовці з безпеки різко розкритикували нездатність компанії зробити це на слуханнях в Сенаті.

Про це пише Reuters.

Голова Національної ради з безпеки на транспорті Дженніфер Гоменді заявила раніше в середу, що Boeing не надав імена співробітників і деякі ключові записи, необхідні в рамках розслідування аварії на борту Alaska Airlines MAX 9.

На слуханнях у Сенатському комітеті з торгівлі Гоменді заявила, що слідчі шукають імена 25 осіб, які працюють над дверними заглушками на заводі Boeing в Рентоні, штат Вашингтон, і в неділю розпочали тижневий цикл інтерв'ю.

Реклама:

"Це абсурд, що через два місяці ми не маємо цієї інформації", - сказала вона.

У середу компанія Boeing заявила, що незабаром після інциденту вона надала регулятору імена деяких своїх співробітників, в тому числі фахівців з дверей, які, на її думку, могли б володіти відповідною інформацією.

Сенатор Тед Круз, головний республіканець у Комітеті з питань торгівлі, назвав "абсолютно неприйнятним" те, що реглятор не має повної співпраці від Boeing, і попросив Гоменді надати оновлену інформацію протягом тижня.

Реклама:

Читайте також: "Репутаційне мінне поле": чим аварія на борту Alaska Airlines загрожує Boeing

Нагадаємо:

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Авіаконцерн Boeing у січні поставив 27 літаків на тлі аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку місяця - це на 29% менше, ніж у першому місяці 2023 року.

У січні авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.

22 січня Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені.

Економічна правда