Boeing cкоротила поставки на 29% після аварії на борту Alaska Airlines

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Авіаконцерн Boeing у січні поставив 27 літаків на тлі аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку місяця - це на 29% менше, ніж у першому місяці 2023 року.

Про це пишуть Reutеrs і CNBC з посиланням на дані, надані компанією.

Зазначається, що на концерн чинили тиск регулятори, законодавці та замовники після того, як на початку січня на лайнері Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, який вилетів із Портленда в Онтаріо, під час набору висоти вирвало панель-заглушку дверей і сталася розгерметизація салону.

"Аварія затьмарила впевнені результати виробника у 2023 році. Січневі поставки стали мінімальним показником із вересня минулого року, у грудні компанія поставила 67 літаків і продала рекордні 371", - пише CNBC. Компанія в січні продала три літаки Boeing 737 Max, але також зафіксувала три скасування.

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Водночас європейський конкурент Boeing Airbus поставив 30 літаків у січні і повідомив про 31 нове замовлення. Поставки Boeing 737 MAX скоротилися в січні до 25 літаків після двох місяців, коли компанія поставила понад 40 літаків цієї моделі.

У січні 2023 року Boeing поставила 38 літаків, зокрема 35 MAX, додає Reuters.

Три нових замовлення (продажі), оформлених у січні, - найнижчий показник компанії з 2019 року, зазначає агентство.

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Серед скасованих замовлень - два 737 MAX і один 787 Dreamliner, від купівлі якого відмовився іспанський перевізник Air Europa. Крім поставок 737 MAX, Boeing поставила один 787 Dreamliner і один широкофюзеляжний 767, які будуть модифіковані в заправник KC-46 для ВПС США.

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Нагадаємо:

У січні авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.

22 січня Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені.

Економічна правда