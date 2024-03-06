Новини 6 березня: Британія готова дати Україні в кредит заморожені активи РФ, росіяни зруйнували "Епіцентр" у Нікополі
Про замоожені активи РФ. Велика Британія готова надати Україні в позику всі заморожені активи Центрального банку Росії в країні, за умови, що Росія буде змушена сплатити Україні репарації після закінчення війни.
Про обстріл Нікополя. Унаслідок російської атаки 6 березня було зруйновано торговий центр "Епіцентр" в Нікополі, обійшлося без жертв.
Про блокування теле- та радіосигналів з РФ та Білорусі. Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити з резервного фонду державного бюджету 152 млн грн на розгортання системи, яка блокуватиме антиукраїнське телерадіомовлення у прикордонних областях.
Про пожежу на Осокорках. Правоохоронні органи почали розслідування причин пожежі 5 березня на території двох ландшафтних заказників у Києві – "Осокорківські луки" і "Озеро Тягле".
Про експорт продовольства до ЄС. Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити запеклу політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.
Ексклюзиви ЕП
Мільярди на кону. Зеленський підписав закон про корпоративне управління держкомпаніями. Що це змінює?
Президент підписав довгоочікуваний закон про корпоративне управління державними компаніями. Від нього залежало отримання Україною мільярдів від МВФ, ЄС та Світового банку. Що тепер зміниться в роботі держпідприємств?
Україна вперше в історії не купувала газ для проходження зими. Чи можна назвати це перемогою?
Що відбувається з видобутком газу в Україні та чому першу зиму без імпорту блакитного палива важко назвати перемогою.