Новини 6 березня: Британія готова дати Україні в кредит заморожені активи РФ, росіяни зруйнували "Епіцентр" у Нікополі

Про замоожені активи РФ. Велика Британія готова надати Україні в позику всі заморожені активи Центрального банку Росії в країні, за умови, що Росія буде змушена сплатити Україні репарації після закінчення війни.

Про обстріл Нікополя. Унаслідок російської атаки 6 березня було зруйновано торговий центр "Епіцентр" в Нікополі, обійшлося без жертв.

Про блокування теле- та радіосигналів з РФ та Білорусі. Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити з резервного фонду державного бюджету 152 млн грн на розгортання системи, яка блокуватиме антиукраїнське телерадіомовлення у прикордонних областях.

Про пожежу на Осокорках. Правоохоронні органи почали розслідування причин пожежі 5 березня на території двох ландшафтних заказників у Києві – "Осокорківські луки" і "Озеро Тягле".

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Про експорт продовольства до ЄС. Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити запеклу політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

Ексклюзиви ЕП

Мільярди на кону. Зеленський підписав закон про корпоративне управління держкомпаніями. Що це змінює?

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Президент підписав довгоочікуваний закон про корпоративне управління державними компаніями. Від нього залежало отримання Україною мільярдів від МВФ, ЄС та Світового банку. Що тепер зміниться в роботі держпідприємств?

Україна вперше в історії не купувала газ для проходження зими. Чи можна назвати це перемогою?

Що відбувається з видобутком газу в Україні та чому першу зиму без імпорту блакитного палива важко назвати перемогою.