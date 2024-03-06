Україна вперше в історії не купувала газ для проходження зими. Чи можна назвати це перемогою?

Україна роками ставила собі за мету збільшення видобутку власного газу та повну відмову від його імпорту. Під це урядовці та представники "Нафтогазу" розробляли стратегії, готували плани, малювали презентації та витрачали величезні кошти.

З різних причин, в тому числі й об’єктивних, до 2023 року досягти результату не вдавалось.

Минулий рік став першим, коли Україна змогла пройти зиму повністю на власному газі. Утім, радіти цій події не доводиться.

Річ у тім, що відбулось це не за рахунок зростання власного видобутку, а через збіг різних чинників, основні з яких – війна, погода і суттєве скорочення споживання промисловістю та населенням. Наступної зими не все може скластись на нашу користь.

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За рахунок чого країна може обійтися без імпорту газу у наступному опалювальному сезоні?

Шлях до відмови від імпорту

За часів президентства Віктора Януковича та його попередників питання збільшення видобутку власного газу в Україні навіть не обговорювалось. Тоді Київ повністю покладався на довгострокові газові угоди з Москвою. Борги та знижки за блакитне пальне тодішня влада обмінювала на стратегічні підприємства та навіть незалежність країни.

Навіть в розпал Революції гідності Янукович у Кремлі підписував зміни у газові угоди, які передбачали зниження вартості пального в обмін на відмову України від Угоди про асоціацію з ЄС.

Після втечі президента-зрадника до Росії та окупації нею Криму країна була змушена повністю відмовитись від російського газу та перейти на закупівлі палива у країн ЄС. Враховуючи те, що його вартість там була вищою, перед новою владою постало питання повної відмови від імпорту блакитного палива.

У 2016 році уряд затвердив так звану "програму 20/20", яка передбачала збільшення видобутку газу в Україні до 27,6 млрд кубометрів до 2020 року. З них 20 млрд кубометрів мала забезпечити державна компанія "Укргазвидобування".

Одночасно планувалось зменшення потреби українських споживачів у цьому виді палива до рівня, який би відповідав видобутим обсягам, за рахунок впровадження програм з енергоефективності. У підсумку чотирирічна урядова програма була провалена як в частині видобутку, так й у частині споживання.

На заміну "програми 20/20" у 2020 році презентували нову – "Тризуб". Однак результат її реалізації у підсумку виявився навіть гіршим за попередню. Ситуацію із динамікою видобутку власного газу Україною наочно демонструють наведені нижче графіки.

За перші два роки дії "програми 20/20" видобуток в країні зріс на мізерні 900 млн кубометрів, після чого взагалі почав знижуватися. Відзначимо, що вище наведені дані – це увесь видобуток блакитного палива в Україні, включно з приватними компаніями.

Після початку великої війни, з об’єктивних причин, обсяги видобутку відносно 2021 року скоротились. В умовах російських обстрілів енергетичної інфраструктури позитивом можна вважати те, що його принаймні вдалось втримати. Як відомо, об’єкти газовидобутку також були цілями для ворожих атак.

Якщо ж розглядати динаміку видобутку в розрізі гравців ринку, то за два роки великої війни частка державного "Укргазвидобування" дещо зросла, тоді як приватних компаній – скоротилась.

Так, якщо за підсумками 2021 року "Укргазвидобування" займало 69% від загального балансу, а на приватні компанії приходилась чверть ринку, то у 2023-му частка державної компанії зросла до 74%, а приватного бізнесу – знизилась до 20%. "Укрнафта" при цьому стабільно тримала показник у 6%.

З чим пов’язані такі зміни? За словами голови "Укргазвидобування" Олега Толмачова, у випадку очолюваної ним компанії, збільшити видобуток у 2023 році вдалось за рахунок відкриття нових родовищ і пошуково-розвідувальне буріння.

"Якщо подивимося на газ, який ми отримали від буріння, то це понад 1,2 мільярда кубометрів у 2023 році. 60% з них – це саме газ, який вдалося отримати від пошуково-розвідувального буріння. Це означає, що це нові запаси, а не лише ущільнення сітки буріння на поточних родовищах, що "Укргазвидобування" робило роками. Конкретно цей газ – це нові ресурси.

Минулого року ми відкрили нові родовища, швидко перерахували операційний план та капіталізувалися на цих відкриттях. Також у нас покращилася операційна ефективність з буріння. Ми суттєво підвищили рівень проходки. Наприклад, у 2021 році проходка була на рівні 210 тисяч метрів, а у 2023 році 326 тисяч метрів. Це дуже суттєво. Звертаю увагу, що ми багато бурили саме нові ресурси", – зауважує Толмачов.

Серед основних причин зниження показників приватних компаній учасники ринку називають заборону на експорт газу та зупинку видобутку на майданчиках компаній Smart Energy та "Укрнафтобуріння". Про ці історії – трохи нижче.

Перша зима на власному газі

1 березня голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов повідомив, що Україна пройшла зиму 2023-2024 років, користуючись лише блакитним паливом власного видобутку. "Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. 2 роки тому, коли почалась повномасштабна війна, у це теж складно було повірити", – наголосив Чернишов.

Завдяки чому це вдалося? Серед основних причин відсутності імпорту, на жаль, не збільшення власного видобутку, а суттєве скорочення споживання. Це добре демонструють наступні цифри.

Споживання в довоєнний 2021 рік було на рівні 28,7 млрд кубометрів, а у 2023-му – лише 19,8 млрд кубометрів, тобто падіння за два роки становить близько 30%.

"Основний обсяг з цього, а це близько 4,8 мільярда кубометрів або 60% втратила промисловість. І це означає, що значна частина нашої економіки зупинилась через війну, і досі не відновилась. А це і втрата робочих місць, податків тощо", – пояснює співрозмовник ЕП в уряді.

На думку ексголови "Оператора ГТС" Сергія Макогона, оголошене "Нафтогазом" "перше проходження зими за рахунок газу власного видобутку" більше схоже на маніпуляцію, ніж на реальну перемогу.

"Якщо це і сталося, то не завдяки значному збільшенню власного видобутку, а через значне падіння споживання газу. Власний видобуток стоїть практично на місці. "Укргазвидобування" трохи зростає, але ще на рівень 2020 року не вийшло. А приватні компанії продовжують скорочувати видобуток", – каже він.

Погоджується з ним експерт з енергетики Геннадій Рябцев. "Сьогодні через війну нашому населенню та промисловості не потрібна така кількість газу, як раніше, тому це не заслуга "Нафтогазу", а реалії військового часу", – вважає він.

Ще один важливий чинник, який дозволив зменшити споживання газу, а відповідно і обійтися без його імпорту – тепла погода.

"Вже друга поспіль зима виявилась аномально теплою, що дозволило уникнути проблем як з електроенергією, так і з газом. Якби температура була нижчою, все могло б скластися інакше, оскільки кожен градус збільшує споживання палива. І тоді, можливо, довелось би імпортувати газ", – вважає співрозмовник ЕП в одній з енергетичних компаній.

Наступна зима

Попри стабільне проходження минулої зими, Україні вже варто готуватися до наступної. В цьому плані, питання збільшення власного видобутку лишається одним з пріоритетних.

"Ми все ще споживаємо більше, ніж видобуваємо, тому я взагалі не бачу приводів для святкування. Потрібно відновлювати промисловість і збільшувати видобуток, щоб знову не довелось імпортувати", – каже Макогон.

Найбільша компанія галузі "Укргазвидобування" вже озвучила плани на 2024 рік. За словами Толмачова, цьогоріч до видобутку 2023 року планується додати 500 млн кубометрів газу. Тобто, зростання очікується на рівні близько 4%.

Але більш цікава ситуація з приватними компаніями. На сьогодні існує мінімум два приклади, які викликають чимало питань в учасників ринку: через зупинку видобутку на майданчиках двох компаній Україна втрачає сотні мільйонів кубів газу. І поки зрушити це питання з мертвої точки не вдається.

Перший приклад – на початку грудня 2023 року контрольована державою компанія "Укрнафтобуріння" зупинила видобуток газу на одному з найбільших родовищ країни – Сахалінському. Причина – судові процеси з іншою державною структурою – Держгеонадра у справі, яка триває майже 15 років.

Через це держава щомісяця втрачає майже 50 млн кубометрів газу, прибуток від реалізації якого міг би становити близько 500 млн грн. Ще близько 400 млн грн держава недоотримує у вигляді ренти, ПДВ та податку на прибуток.

Другий приклад – у квітні-травні минулого року група Smart Energy зупинила видобуток на трьох газоконденсатних родовищах – Островерхівському, Васищівському та Свистунківсько-Червонолуцькому.

Держгеонадра зупинила спеціальні дозволи цій компанії через розслідування Служби безпеки України щодо ексдепутата Вадима Новинського. За розрахунками консалтингової компанії ExPro, через це Smart Energy торік не видобула 135 млн кубометрів газу.

"Трохи абсурдна ситуація, як для воюючої країни. Рахуємо ледь не кожен кубометр зростання "Укргазвидобування", але при цьому зупиняємо дві успішно працюючі компанії. Вочевидь, перше, що треба зробити зараз – знайти механізми відновлення видобутку на Сахалінському родовищі та на майданчиках Smart Energy. А вони точно є", – каже співрозмовник ЕП в уряді.