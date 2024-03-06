Розслідування пожежі на Осокорках: активісти звинувачують "Столицю груп", забудовник відхрещується

Джерело: Facebook-група "Екопарк Осокорки"

Правоохоронні органи почали розслідування причин пожежі 5 березня на території двох ландшафтних заказників у Києві – "Осокорківські луки" і "Озеро Тягле".

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Досудове розслідування проводиться слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві за фактом пошкодження шляхом підпалу території об’єктів природно–заповідного фонду.

"Встановлюються усі обставини події, в тому числі причини виникнення пожежі, можливі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об’єктам природно-заповідного фонду", – йдеться у повідомленні.

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У Facebook-групі "Екопарк Осокорки" громадські активісти написали: "На ділянці, що межує із скандальною забудовою Stolitsa Group, хтось здійснив підпал. Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення. Таким чином, знищується все живе, щоб потім було легше розширювати забудову".

"Столиця груп", співвласницею якої є Владислава Молчанова, будує на одній із ділянок житловий комплекс H2O. Раніше девелопером проєкту були структури банку "Аркада", проєкт носив назву "Патріотика на озерах".

Сам забудовник на своєму офіційному сайті повідомив, що "неприємно вражений" фактом пожежі поблизу озера Тягле. У пресслужбі переконують, що керівництво "Столиці груп" звернулось до Державної служби з надзвичайних ситуацій з пропозицією надати "максимальне сприяння" у ліквідації надзвичайної ситуації.

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Девелопер заявляє про "цілеспрямовану інформаційну атаку" на компанію з боку "окремих фізичних осіб та організацій" і повідомляє, що в разі потреби буде відстоювати свою ділову репутацію в судовому порядку.

Цивільним особам заборонений вхід на цю територію. Активісти звернулися до київської влади з проханням надати роз'яснення щодо заборони відвідувати територію біля озер. Там відповіли, що територія замінована на випадок прориву ворога на цьому напрямку.

Водночас, згідно з фотографіями ЛУН, на будмайданчику ведуться роботи, монолітний каркас будівлі виріс на кілька поверхів тільки за січень-лютий 2024 року.

Заяву про вчинення злочину у Дарницьке управління поліції подали депутати Київради Вікторія Пташник, Ольга Чайка та Олександр Тимченко.

"Вбачаємо щонайменше ознаки ст. 245 КК (знищення або пошкодження об‘єктів природного світу) та ст. 252 КК (умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду)", – повідомила Пташник.

Вона додала, що станом на 10:30 6-го березня жодної кримінальної справи по факту вчорашнього підпалу екопарку порушено не було. Представники поліції пояснили це тим, що не "змогли підступитись" до осередків загоряння.

Депутатка Київради Євгенія Кулеба на своїй сторінці у Facebook написала, що "громада зафіксувала авто, яке виїхало з екопарку. Одразу після цього почалася пожежа. Ці дані будуть передані поліції". Вона також припустила, що пожежа може бути в інтересах забудовника: "Немає двох обʼєктів природно-заповідного фонду – немає проблеми. Можна будувати".

Депутатка Київради Ксенія Семенова додала, що слідкуватиме за розслідуванням причин пожежі "дуже нав‘язливо".

Київрада віддала в оренду 176 гектарів зеленої зони структурі банку "Аркада" – ТОВ "Контактбудсервіс" – під забудову у 2005 році. Департамент містобудування та архітектури КМДА надав містобудівні умови та обмеження, що передбачали забудову водно-болотних угідь, у липні 2014 року.

Постійну комісію з питань екологічної політики, яка займається питаннями зелених зон, очолює Денис Москаль з фракції "Батьківщина". Москаль є бізнес-партнером Молчанової, яка раніше очолювала столичний штаб "Батьківщини" і є однією з головних спонсорок партії.

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Економічна правда