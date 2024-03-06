Уряд виділив понад 150 мільйонів на блокування теле- та радіосигналів з Росії та Білорусі

Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити з резервного фонду державного бюджету 152 млн грн на розгортання системи, яка блокуватиме антиукраїнське телерадіомовлення у прикордонних областях.

Відповідне рішення уряду є у розпорядженні ЕП.

Кошти з резервного фонду виділили Держспецзв’язку з метою "розгортання мережі блокування антиукраїнського телерадіомовлення у прикордонних районах України із застосуванням комплексів вибіркового блокування сигналів радіоелектронних (телевізійних) засобів".

Очікується, що за виділені кошти буде встановлено комплекси з блокування телерадіосигналів з території Росії, Білорусі та невизнаного Придністров’я. Такі комплекси встановлять у 45 локаціях у прикордонній зоні 9 областей, а саме Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Вінницької та Одеської областей.

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Виділені урядом кошти спрямують як на закупівлю та встановлення комплексів блокування сигналів, так і витрати на експлуатацію цих комплексів протягом наступних 8 місяців. Очікується, що самі комплекси буде встановлено 1 травня 2024 року.

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