Росіяни обстрілом зруйнували торговий центр "Епіцентр" у Нікополі

фото: епіцентр

Унаслідок російської атаки 6 березня було зруйновано торговий центр "Епіцентр" в Нікополі, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє пресслужба "Епіцентру".

"Це був один з найбільших торгових об'єктів міста площею понад 5100 кв. м, який забезпечував товарами першої необхідності всі прилеглі населені пункти. З початку війни він не припинив функціонування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники пожежної безпеки міста та працівники компанії доклали максимум зусиль для подолання вогню, але руйнування зупинити не вдалося.

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В "Епіцентрі" нагадали, що раніше росіяни повністю зруйнували п’ять торгових центрів компанії в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові та Херсоні.

Ще частина об’єктів мережі "Епіцентр" припинила роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами, додали в мережі.

"Попри суттєві втрати, компанія взяла на себе зобов'язання відновити втрачені торгові об’єкти скрізь, де це буде можливо", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Російські війська 6 березня з артилерії вдарили по торговельному центрі в Нікополі на Дніпропетровщині, вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів.

Економічна правда