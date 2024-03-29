Новини 29 березня: наслідки атаки по енергоінфраструктурі, петиція про обмеження роботи онлайн-казино зібрала голоси

Про наслідки атаки по енергоінфраструктурі. Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях, у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

Росіяни вночі 29 березня обстріляли ще дві українські гідроелектростанції - Канівську та Дністровську ГЕС, що становить загрозу не лише для України, а й для Молдови.

Про обмеження роботи онлайн-казино. Петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо онлайн-казино та їхнього впливу на частину суспільства.

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Про РФ і крадене українське зерно. Створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис тонн зерна приблизною вартістю 46 млн дол. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії.

Про переговори з поляками. Українці розкритикували заступника аграрного міністра Польщі Міхала Колодзейчака за його "дивну" поведінку під час переговорів з Польщею. Сам замміністра відкидає усі звинувачення, хоча польські асоціації підтвердили слова українських представників.

Про 1,5 млд доларів позики. Україна отримала 1,5 мільярда доларів США позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

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