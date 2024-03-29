Україна отримала 1,5 мільярда доларів позики від Японії та Великої Британії

Україна отримала 1,5 мільярда доларів США позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Фінансування складається з:

984 млн доларів США гарантії Уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine).

516 млн доларів США гарантії Великої Британії.

1,4 млрд доларів США вже надійшло до загального фонду державного бюджету. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів США.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко та Надзвичайна і Повноважна Посол США в Україні Бріджит Брінк підписали угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.