Україна отримала 1,5 мільярда доларів позики від Японії та Великої Британії
П'ятниця, 29 березня 2024, 13:01 -
Україна отримала 1,5 мільярда доларів США позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Фінансування складається з:
- 984 млн доларів США гарантії Уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine).
- 516 млн доларів США гарантії Великої Британії.
1,4 млрд доларів США вже надійшло до загального фонду державного бюджету. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів США.
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