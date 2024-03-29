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Україна отримала 1,5 мільярда доларів позики від Японії та Великої Британії

П'ятниця, 29 березня 2024, 13:01 - Артур Крижний

Україна отримала 1,5 мільярда доларів США позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Фінансування складається з:

  • 984 млн доларів США гарантії Уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine).
  • 516 млн доларів США гарантії Великої Британії.

1,4 млрд доларів США вже надійшло до загального фонду державного бюджету. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів США.

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Мінфін кредит
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