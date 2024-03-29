У шести областях пошкоджено енергетичну інфраструктуру – Шмигаль
Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях, у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пресслужба Міністерства енергетики.
"Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення", – зазначив премʼєр.
Він також додав, що Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення.
Загалом на Дніпропетровщині обстріляні об’єкти теплової генерації. Також ворог завдав удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області – є пошкодження обладнання.
Внаслідок ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровcькій, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання.
"Знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, - споживачі (залізниця без збоїв в русі потягів, об’єкти комунальної сфери, місцева промисловість, населення)", – додали в міненерго.
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Нагадаємо:
Вночі 29 березня російські загарбники під час масованої комбінованої атаки вкотре вдарили по енергетичних об’єктах.
Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.