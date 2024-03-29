Всі розділи
Укр / Рус

У шести областях пошкоджено енергетичну інфраструктуру – Шмигаль

П'ятниця, 29 березня 2024, 09:55 - Ігор Пилипів

Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях, у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пресслужба Міністерства енергетики.

"Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення", – зазначив премʼєр. 

Він також додав, що Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення. 

Реклама:

Загалом на Дніпропетровщині обстріляні об’єкти теплової генерації. Також ворог завдав удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області – є пошкодження обладнання.

Внаслідок ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровcькій, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання.

"Знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, - споживачі (залізниця без збоїв в русі потягів, об’єкти комунальної сфери, місцева промисловість, населення)", – додали в міненерго. 

Реклама:

Також читайте: Чим Україні загрожують нові атаки на енергосистему. Топменеджер ДТЕК Дмитро Сахарук

Нагадаємо:

Вночі 29 березня російські загарбники під час масованої комбінованої атаки вкотре вдарили по енергетичних об’єктах.

Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.

Шмигаль електроенергія Міненерго війна
Реклама:
Матеріали за темою
"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям 22 березня 2024, 16:50
Потреби у відключеннях електроенергії по всій країні немає – Шмигаль 22 березня 2024, 10:39
Кабмін схвалив план для Ukraine Facility: необхідний для отримання €50 мільярдів від ЄС 18 березня 2024, 12:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті