У шести областях пошкоджено енергетичну інфраструктуру – Шмигаль

Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях, у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пресслужба Міністерства енергетики.

"Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення", – зазначив премʼєр.

Він також додав, що Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення.

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Загалом на Дніпропетровщині обстріляні об’єкти теплової генерації. Також ворог завдав удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області – є пошкодження обладнання.

Внаслідок ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровcькій, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання.

"Знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, - споживачі (залізниця без збоїв в русі потягів, об’єкти комунальної сфери, місцева промисловість, населення)", – додали в міненерго.

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Нагадаємо:

Вночі 29 березня російські загарбники під час масованої комбінованої атаки вкотре вдарили по енергетичних об’єктах.

Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.