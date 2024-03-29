Ворог вночі атакував ще 2 ГЕС, під загрозою катастрофи опинилась і Молдова - Зеленський

Росіяни вночі 29 березня обстріляли ще дві українські гідроелектростанції - Канівську та Дністровську ГЕС, що становить загрозу не лише для України, а й для Молдови.

Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму Telegram за результатами ставки.

"Російські терористи знову били по українській енергетиці. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС.

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"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - заявив він.

Нагадуємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

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В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС.