Росіяни вивозять крадене українське збіжжя до Туреччини, Лівії та Ізраїлю – розслідування

Створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис тонн зерна приблизною вартістю 46 млн дол. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії.

Про це пише NGL.media, яке проаналізувало російські експортні дані.

"Звісно, аналіз такої сірої торгівлі має свої обмеження, тому це далеко не вичерпні дані. Ми можемо стверджувати саме про такий обсяг завдяки даним митних декларацій, де експортером чи декларантом є російський "Государственный зерновой оператор" – основний експортер збіжжя з окупованих територій", - йдеться у розслідуванні.

У матеріалі йдеться, що у середині травня 2022 року, менші ніж за 3 місяці після початку вторгнення, росіяни створили в окупованому Мелітополі підприємство "Государственный зерновой оператор" (ГЗО).

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Установчі документи ГЗО затверджував очільник окупаційної адміністрації Євген Балицький (був народним депутатом у 2012-2019 рр. від Партії регіонів і "Опозиційного блоку", після повномасштабного вторгнення росіян став колаборантом і очолив окупаційну адміністрацію захопленої частини Запорізької області з центром у Мелітополі. в Україні заочно засуджений до 15 років позбавлення волі).

Підкреслюється, що ГЗО захопила більшість угідь, зернових комплексів і сільськогосподарської техніки на окупованій частині Запорізької області.

Певний час ГЗО діяв без офіційної реєстрації у загальноросійському реєстрі, відповідний запис там з’явився лише у грудні 2022-го, пише NGL.media.

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Уже на початку 2023 року компанія потрапила під санкції США, пізніше санкції наклала Україна та Великобританія.

Проте, як з'ясували журналісти, ГЗО успішно обходить ці обмеження, використовуючи для торгівлі на міжнародних ринках компанії-прокладки.

Так, лише у 2023 році ГЗО експортувало 212 тис тонн українського збіжжя приблизною вартістю 46 млн доларів.

З цього об’єму зерна 145 тис тонн ГЗО експортувала безпосередньо, ще майже 67 тис тонн - через російські компанії-прокладки, де ГЗО вказане декларантом, свідчать дані міжнародної бази експортно-імпортних операцій Market Inside.

Зазначається, що ГЗО працює через мережу російських компаній-прокладок - "Агрогруп", "Самсон", "Тезорі Делла Терра", "Глобал Трейд" та "Женіді Груп".

"Саме з цими компаніями міжнародні покупці укладають договори про закупівлю збіжжя, що дає їм можливість у подальшому стверджувати, що безпосередньо у ГЗО вони нічого не купували. Використовуючи посередників, ГЗО додатково маскує українське походження зерна", - йдеться у розслідуванні.

Також продавцями українського зерна на зовнішніх ринках виступають пов’язані між собою компанії "Тезорі Делла Терра", де засновницею є Іріна Курганская, і "Самсон", де "Тезорі" має 80% у статутному капіталі.

Хоча "Тезорі Делла Терра" зареєстрували лише у вересні 2023 року, але уже до кінця року, згідно з митними даними, ця компанія взяла участь у вивезенні понад 18 тис тонн зерна, пишуть журналісти.

Зокрема, у грудні експортувала 6,6 тис тонн соняшникового насіння вартістю 2,3 млн доларів для Mercalix Trade Dmcc з ОАЕ, свідчать дані з Market Inside. У митних даних на цю партію соняшникового насіння декларантом вказаний ГЗО. У двох інших поставках "Тезорі Делла Терра" для Mercalix Trade Dmcc підсанкційний ГЗО вказаний і експортером, і декларантом.

Журналісти звернулися до Mercalix Trade Dmcc з проханням прокоментувати ці поставки. У відповідь компанія з ОАЕ сказала, що мала лише один контракт з "Тезорі Делла Терра", який розірвали після отримання інформації про те, що судно, яким перевозили зерно, підпадає під санкції "через певну діяльність".

Розслідувачі також встановили, що зерно, яке ГЗО експортує іноземним компаніям, завантажують у порту "Кавказ", який розташований у Керченській протоці, - на міжнародно визнаній території Росії, у Краснодарському краї. Це дає можливість вказувати у митних документах "країна походження зерна - Росія".

Крім цього, ГЗО може відвантажувати зерно через захоплені українські порти у Бердянську чи Маріуполі, що значно ближче до окупованого Мелітополя, де базується ця компанія.

Також наголошується, що найбільшим покупцем зерна у російських компаній, де ГЗО є декларантом, а часто й експортером, є турецька компанія Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi (Trans World Agro). Йдеться про майже 134 тис тонн збіжжя вартістю 28,6 млн доларів США.

Trans World Agro була створена у грудні 2022 року громадянином Ізраїлю Леоном Мейсом (Leon Mase), а директором цієї формально турецької компанії став українець Леонід Пашковський.

"Після того, як діяльністю Trans World Agro почали цікавитися медіа, прізвища Пашковського і Мейса зникли з установчих документів компанії. Замість них у грудні 2023 року новим власником і заодно директором став ще один українець – 63-річний Дмитро Лисканіч, моряк з Херсона", - йдеться у розслідуванні.

64-річний Леонід Пашковський свого часу був досить відомою людиною. У 1998 році він виграв вибори до Верховної Ради від херсонського виборчого округу №184, очолюючи на той момент правління акціонерного товариства "Національна газова компанія".

У парламенті нічим особливим не запам’ятався, хіба що кількома переходами між тодішніми провладними фракціями НДП, "Відродження регіонів" та "Демократичний союз", кажуть журналісти.

Джерело видання повідомило, що уже два роки Леонід Пашковський перебуває за межами України. Він перетнув українсько-угорський кордон у березні 2022 року і з того часу в Україну не повертався.

На другому місці серед покупців українського зерна, за даними митних декларацій, є компанія Daliland Alliance Ltd, зареєстрована на Маршалових островах.

Daliland Alliance Ltd зареєстрована в офшорній зоні Маршаллових островів, тому власники компанії приховані – відомо лише, що вона існує з 2019 року. Жодних контактів компанії у публічному просторі нема.

На третьому місці за обсягами - швейцарська компанія Vivalon AG, причетність якої до вивозу українського зерна уже зацікавила найвпливовішу швейцарську газету Neue Zürcher Zeitung, пише видання.

Зазначається, що керівники ГЗО Нікіта Бусел та Алєксєй Джуркін є обвинуваченими в Україні за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Їхню справу розглядає Шевченківський районний суд Києва.

Економоічна правда