АРМА просить Раду та РНБО розв'язати проблему Сахалінського родовища

Агентство з розшуку та менеджменту активів АРМА закликає РНБО та Верховну Раду розв'язувати питання з видобутком на Сахалінському родовищі на законодавчому рівні, оскільки держава втрачатиме мільярди гривень на рік.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"АРМА закликає РНБО та народних депутатів України розглянути можливість законодавчого розв'язання питання з видобутком. А саме: дозволити видачу спецдозволу на роботу на Сахалінському родовищі без проведення аукціону на підставі договору про управління, укладеного з Національним агентством". – йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення забезпечить інтереси держави та забезпечить надходження до держбюджету близько 10 млрд грн щороку, переконують в АРМА.



Також Національне агентство вважає, що анулювання спецдозволу, позбавлення громадян можливості користування природним газом та можливість продажу такого спецдозволу під час війни є злочинами проти держави.





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Причиною звернення є існуючий договір між Національним агентством і ПАТ "Укрнафта" від 13 червня 2023 року щодо управління корпоративними правами ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння"". Договір укладено відповідно до розпорядження Уряду від 23 травня 2023 року за номером 454-р.



ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" володіло спецдозволом на користування надрами та видобуток вуглеводнів на Сахалінському родовищі у Харківській області.



Проте рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду спецдозвіл було анульовано. При цьому, Верховний суд своєю ухвалою від 12 грудня 2023 року відмовив у провадженні за касаційною скаргою АРМА, а також відмовив у касаційному оскарженні і ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".



Через зупинку видобутку щорічно держава втрачатиме майже 500 млн кубометрів природного газу та близько 10 млрд грн податків та дивідендів.



Також зупинка видобутку на Сахалінському родовищі може призвести до того, що жителі Харківської області можуть залишитися без газопостачання.



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Нагадаємо:

Київський окружний адмінсуд зобов'язав Державну службу геології та надр розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі.

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У 2023 році "Укрнафтобуріння" сплатило до держбюджету понад 3 мільярди гривень податків.

Верховний суд відмовив ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в перегляді рішення, за яким якого компанія втратила ліцензію на користування надрами Сахалінського газового родовища в Харківській області.

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" підтвердило зупинку 1 грудня видобутку природного газу та газового конденсату на Сахалінському родовищі, яке є одним з найбільших родовищ України.

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з 1 грудня зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ України – Сахалінському – на виконання рішення суду щодо анулювання спецдозволу компанії на це родовище.

За рішенням Шостого апеляційного адмінсуду від 28 листопада управитель "Укрнафтобуріння" компанія "Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище.

В "Укрнафтобурінні" заявили, що через анулювання спецдозволу на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища і зупинки видобутку на ньому держава втрачає майже 50 мільйонів кубометрів газу на місяць.

Економічна правда