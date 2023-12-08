В "Укрнафтобурінні" порахували збитки через втрату ліцензії на Сахалінське родовище

фото: укрнафтобуріння

В "Укрнафтобурінні" заявили, що через анулювання спецдозволу на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища і зупинки видобутку на ньому держава втрачає майже 50 мільйонів кубометрів газу на місяць.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Після того, як Шостий апеляційний адміністративний суд, за заявою Держгеонадра, анулював спецдозвіл ПрАТ "Укрнафтобуріння", компанія вимушено припинила видобуток природного газу та конденсату.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" перебуває під керівництвом держави та має передавати чистий прибуток державі, відповідно, держава несе збитки від зупинки діяльності підприємства. Також, через зупинку видобутку, відсутня щомісячна сплата ренти", - йдеться у позиції компанії.

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За її підрахунками, щомісяця, в середньому, втрачається:

47,3 млн кубометрів природного газу (більше півтора мільйона кубометрів на добу);

5229 тонн конденсату (майже двісті тонн на добу).

"Якщо рахувати в коштах за ринковими цінами на поточну дату, за один місяць прибуток від реалізації цих вуглеводнів склав би майже 0,5 млрд грн.

Втрати місцевого та державного бюджету (без ПДФО, ЄСВ та військового збору) становлять 410,5 млн грн щомісячно. Зокрема, це 190 млн ренти, 132,2 млн ПДВ та 88,2 млн податку на прибуток", - додали в "Укрнафтобурінні".

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Із січня по листопад 2023 року компанія сплатила 4,13 млрд грн податків, з грудня 2023 по червень 2024 рр. могла би сплатити ще 2,24 млрд грн - це, зазначили в компанії, не остаточна цифра, без урахування ПДФО, ЄСВ та військового збору.

"Укрнафтобуріння" також заявило, що рішення суду неправомірне, а держава через нього втрачає "цінний для енергетичної незалежності ресурс та кошти, що мали б йти на потреби Збройних Сил України".

Нагадаємо:

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" підтвердило зупинку 1 грудня видобутку природного газу та газового конденсату на Сахалінському родовищі, яке є одним з найбільших родовищ України.

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з 1 грудня зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ України – Сахалінському – на виконання рішення суду щодо анулювання спецдозволу компанії на це родовище.

За рішенням Шостого апеляційного адмінсуду від 28 листопада управитель "Укрнафтобуріння" компанія "Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище.

За зверненням Держгеонадра, суд анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.

Передане в управління "Укрнафти" ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" за перше півріччя отримало 700 мільйонів гривень прибутку, в другому півріччі він може зрости майже втричі.

Економічна правда