"Укрнафтобуріння" у 2023 році сплатило понад 3 мільярди податків

У 2023 році "Укрнафтобуріння" сплатило до держбюджету понад 3 мільярди гривень податків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Незважаючи на зупинку видобутку в грудні минулого року, ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" стало одним із лідерів у сплаті податків на користь держави. Більше 3 млрд грн податків сплатило підприємство до держбюджету у 2023 році", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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1 грудня "Укрнафтобуріння" зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ України – Сахалінському – на виконання рішення суду щодо анулювання спецдозволу компанії на це родовище.

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