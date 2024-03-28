Новини 28 березня: реальний ВВП торік зріс на 5,3%, РФ продає алмази сама собі

Про ВВП. За попередньою оцінкою Державної служби статистики України (Держстату), реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%.

Про російські алмази. Уперше за 15 років російська влада почне скуповувати алмази за рахунок коштів федерального бюджету, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під санкції та ембарго західних країн.

Про вихід іноземних компаній з РФ. Корпоративний вихід із Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році коштував іноземним компаніям понад 107 мільярдів доларів у вигляді списання та втрати доходу.

Про FTX. Окружний суддя США виніс вирок у справі засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда за звинуваченням у шахрайстві із крадіжкою 8 млрд дол у клієнтів біржі, засудивши його до 25 років в'язниці.

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Про імпорт сільгосптехніки. Україна значно скоротила імпорт більшості видів агротехніки у 2023 році, і ця тенденція зберігатиметься у 2024 році.

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Своє житло під 3% річних. Хто може скористатися державною програмою "єОселя". Інструкція

Що передбачає програма "єОселя", хто може скористатися пільговою іпотекою, на яких умовах та які особливості купівлі нерухомості передбачені?