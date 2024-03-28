Втрати від виходу іноземних компаній з РФ оцінюються у понад 100 мільярдів доларів - Reuters
Корпоративний вихід із Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році коштував іноземним компаніям понад 107 мільярдів доларів у вигляді списання та втрати доходу.
Про це повідомляє Reuters, яке проаналізувало документи і заяви компаній.
"Обсяг збитків зріс на третину з моменту останнього підрахунку в серпні минулого року, підкреслюючи масштаби фінансового удару по корпоративному світу від вторгнення Москви, а також підкреслюючи раптову втрату західного досвіду з російської економіки", - пише агентство.
Експерти зазначають, що оскільки вторгнення Росії продовжується на тлі нестабільної військової допомоги Заходу, а деталізація західних режимів санкцій зростає, компанії, які все ще прагнуть вийти з Росії, ймовірно, зіткнуться з подальшими труднощами та будуть змушені погоджуватися на більші списання та збитки.
Керівник РФ Владімір Путін після "перемоги" на виборах тепер має оновлений мандат на подальшу ізоляцію від Заходу, зокрема шляхом додаткових конфіскацій активів і політичного тиску.
Москва вимагає знижки принаймні у 50% на продаж іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу, часто приймаючи номінальні комісії всього в один рубль.
Цього року продажі активів, що належать Shell, HSBC, Polymetal International та Яндекс НВ були оголошені на загальну суму майже 10 млрд дол зі знижками до 90%. Минулого тижня компанія Danone заявила, що отримала дозволи регуляторних органів на продаж своїх російських активів, зазнавши загальних збитків у 1,3 млрд дол.
Близько 1000 компаній вже вийшли з РФ. Але сотні компаній, у тому числі французький рітейлер Auchan і Benetton, досі працюють або призупинили бізнес там, згідно з аналізом Єльської школи менеджменту.
Нагадуємо:
Найбільший світовий виробник цегли - австрійський концерн Wienerberger - продав два заводи в Росії та вийшов з російського ринку.