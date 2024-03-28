Втрати від виходу іноземних компаній з РФ оцінюються у понад 100 мільярдів доларів - Reuters

Корпоративний вихід із Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році коштував іноземним компаніям понад 107 мільярдів доларів у вигляді списання та втрати доходу.

Про це повідомляє Reuters, яке проаналізувало документи і заяви компаній.

"Обсяг збитків зріс на третину з моменту останнього підрахунку в серпні минулого року, підкреслюючи масштаби фінансового удару по корпоративному світу від вторгнення Москви, а також підкреслюючи раптову втрату західного досвіду з російської економіки", - пише агентство.

Експерти зазначають, що оскільки вторгнення Росії продовжується на тлі нестабільної військової допомоги Заходу, а деталізація західних режимів санкцій зростає, компанії, які все ще прагнуть вийти з Росії, ймовірно, зіткнуться з подальшими труднощами та будуть змушені погоджуватися на більші списання та збитки.

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Керівник РФ Владімір Путін після "перемоги" на виборах тепер має оновлений мандат на подальшу ізоляцію від Заходу, зокрема шляхом додаткових конфіскацій активів і політичного тиску.

Москва вимагає знижки принаймні у 50% на продаж іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу, часто приймаючи номінальні комісії всього в один рубль.

Цього року продажі активів, що належать Shell, HSBC, Polymetal International та Яндекс НВ були оголошені на загальну суму майже 10 млрд дол зі знижками до 90%. Минулого тижня компанія Danone заявила, що отримала дозволи регуляторних органів на продаж своїх російських активів, зазнавши загальних збитків у 1,3 млрд дол.

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Близько 1000 компаній вже вийшли з РФ. Але сотні компаній, у тому числі французький рітейлер Auchan і Benetton, досі працюють або призупинили бізнес там, згідно з аналізом Єльської школи менеджменту.

Нагадуємо:

Найбільший світовий виробник цегли - австрійський концерн Wienerberger - продав два заводи в Росії та вийшов з російського ринку.