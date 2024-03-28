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Торік в Україні знизився імпорт сільгосптехніки: у 2024 році тренд збережеться

Четвер, 28 березня 2024, 18:10 - Артур Крижний
 
Getty Images

Україна значно скоротила імпорт більшості видів агротехніки у 2023 році, і ця тенденція зберігатиметься у 2024 році.

Про це повідомляють у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Особливо критична ситуація спостерігається з імпортом тракторів, зернозбиральних комбайнів та посівної техніки, зазначають в Інституті.

Так, імпорт малопотужних тракторів скоротився у 2023 році на 74%, порівнюючи з попереднім роком - до 503 одиниць. Падіння імпорту тракторів середньої потужності – на 22%, до 1174 одиниць, потужних тракторів - на 6%, до 1174 одиниць.

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Дещо сповільнюється скорочення імпорту в Україну зернозбиральних комбайнів (-9,4% проти показників 2022 року) - до 1906 одиниць.

На 38,4% зменшився імпорт посівної техніки (до 2749 одиниць). Обсяги імпорту плугів до України скоротилися на 52,1% - до 1332 одиниць.

З огляду на те що частина підприємств сільськогосподарського машинобудування знищена, пошкоджена чи перебуває під окупацією, а фізичні обсяги імпорту техніки для аграрних підприємств скорочуються, ситуація з оновленням парку значно погіршується, зазначають в Інституті.

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аграрії Україна техніка
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Економічна правда
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