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Реальний ВВП України торік зріс на 5,3% – Держстат

Четвер, 28 березня 2024, 17:59 - Олексій Павлиш

За попередньою оцінкою Державної служби статистики України (Держстату), реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%

Про це повідомили у Держстаті.

При цьому номінальний ВВП становив понад 6,5 трлн грн, свідчать дані Держстату.

 

Раніше в НБУ прогнозували, що зростання ВВП України за підсумками 2023 року могло перевищити 5% завдяки більшим, ніж очікувалося, надходженням міжнародної фінансової допомоги, хорошому врожаю, відсутності перебоїв в енергосистемі, новому морському коридору та адаптивності підприємців. У жовтні 2023 року НБУ прогнозував зростання показника на 4,9%.

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У січні-лютому 2024 року зростання українського ВВП оцінюють на рівні 3,6%.

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Нагадаємо:

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За підсумками 2023 року ВВП України з високою ймовірністю перетнув рівень 5%, тобто буде вищим за жовтневий прогноз Національного банку в 4,9%.

Економічна правда

ВВП Держстат
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