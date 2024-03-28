Росія через санкції почала продавати алмази сама собі

getty images

Уперше за 15 років російська влада почне скуповувати алмази за рахунок коштів федерального бюджету, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під санкції та ембарго західних країн.

Про це пишуть Reuters та The Moscow Times.

Мінфін РФ та "Алроса", яка на 34% належить Росмайну, а ще на третину - уряду Якутії, домовилися про закупівлі алмазів у Госхран, пише Reuters з посиланням на знайоме із ситуацією джерело.

За словами співрозмовника агентства, перша угода з викупу каменів відбулася в березні, а протягом року вони будуть регулярними.

Реклама:

"Алроса", яка контролює 95% російського видобутку алмазів і понад чверть - світового, у січні 2024 року потрапила блокувального санкційного списку ЄС і потрапила під санкції Швейцарії.

Тоді ж країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із РФ, а з березня вирішили запровадити поетапне ембарго на постачання оброблених у третіх країнах алмазів російського походження.

"Уже минулого року в "Алроси" виникли проблеми з продажами: запаси нерозпроданих алмазів на балансі компанії за рік підскочили в 1,6 раза - з 52 до 84 млрд рублів у грошовому вираженні. За підсумками року компанія відзвітувала про втрату 15% прибутку (85 млрд рублів), 9% виручки (322 млрд рублів) і скорочення видобутку на 3%, до 34,6 млн карат", - пише The Moscow Times.

Реклама:

При цьому найбільшим покупцем російських алмазів залишилася Індія, яка обробляє 90% світового алмазовидобутку. Але наприкінці року і на цьому ринку в "Алроси" виникли проблеми: місцевий регулятор попросив припинити поставки, посилаючись на надлишок сировини.

ЄС оцінив втрачені доходи Росії від втрати частини алмазного ринку в 4 мільярди євро. Речник Кремля Дмітрій Пєсков погрожував Заходу "ефектом бумеранга", стверджуючи, що "Алроса" знайде шляхи обходу санкцій і нові ринки збуту.

Зазначається, що востаннє держава викуповувала видобуті в Росії алмази під час глобальної фінансової кризи 2008-09 років. Тоді Госхран придбав у "Алроси" каменів на 1 млрд дол.

Економічна правда