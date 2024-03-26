Новини 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі

Про транш від МВФ. До держбюджету України 26 березня надійшов третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду у розмірі 880 мільйонів доларів.

Про деревину з Білорусі. Білоруську деревину, яка потрапила під санкції, ввозять на територію ЄС через Польщу, використовуючи підроблені документи про те, що продукція прямує з Казахстану. У польській митниці кажуть, що не мають фізичної можливості перевіряти справжність усіх митних декларацій.

Про російські поставки нафти до Північної Кореї. Росія розпочала прямі поставки нафти до Північної Кореї, ігноруючи санкції ООН. В обмін на нафту Росія отримує зброю.

Про опалювальний сезон у Києві. Опалювальний сезон у Києві планується завершити вже з 28 березня. Все через суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Заклади соціального обслуговування відключатимуть за письмовою заявкою керівників.

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Про валютну виручку і експортерів. Загальний обсяг експортних операцій, за якими було перевищено граничні строки розрахунків становив еквівалент 7,17 мільярда доларів за останні 10 років.

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Гранти на сад і теплиці для фермерів від уряду. Чи виправдала програма сподівання бізнесу?

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Якими були умови урядових грантових програм для створення теплиць та закладання садів, які їх результати та чому фермери неохоче співпрацюють з державою.

Скільки коштуватиме колонізація Місяця та навіщо вона людству?

До кінця нинішнього десятиліття на Місяці з'являться перші колонії. Які проєкти є вже зараз?