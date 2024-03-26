Росія постачає нафту напряму до Північної Кореї в обмін на зброю

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Росія розпочала прямі поставки нафти до Північної Кореї, ігноруючи санкції ООН. В обмін на нафту Росія отримує зброю.

Про це повідомляє газета Financial TImes.

За даними супутникових знімків, наданих британським аналітичним центром Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI), щонайменше п'ять північнокорейських танкерів цього місяця відвідали Східний порт на російському Далекому Сході для отримання нафтопродуктів.

Ці поставки, що розпочалися 7 березня, є першими задокументованими прямими морськими поставками з Росії з того часу, як Рада Безпеки ООН за згодою Москви встановила суворі обмеження на перевезення нафти у 2017 році у відповідь на ядерні випробування Пхеньяна.

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"Ці поставки нафти є прямим нападом на санкційний режим, який зараз опинився на межі краху", - заявив колишній співголова групи ООН з моніторингу санкцій щодо Північної Кореї Х'ю Гріфітс.

Судна, що ходять під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для нафтопродуктів, відвідали один і той самий причал, що належить російській нафтокомпанії у Східному порту, де, схоже, вони здійснювали завантаження. Супутникові знімки підтвердили, що потім два з цих суден вирушили зі Східного порту до північнокорейського порту Чхонджин, де, ймовірно, здійснили розвантаження.

"Судна, які ми бачили на російських терміналах, є одними з найбільших за вантажністю суден у флоті Північної Кореї, і вони постійно заходять і виходять з порту", - сказав науковий співробітник RUSI Джозеф Берн.

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Поставки відбуваються після того, як Північна Корея з серпня минулого року почала постачати до Росії тисячі контейнерів із боєприпасами, які, за твердженням військових експертів, суттєво вплинули на хід війни Москви в Україні. За даними RUSI, Східний порт також використовувався як центр для російських кораблів, нібито причетних до торгівлі зброєю між країнами.

"Те, що ми можемо бачити зараз, - це очевидна бартерна угода "зброя за нафту", яка відкрито порушує санкції, затверджені особисто Володимиром Путіним", - сказав Гріфітс.

Викриття очевидної торгівлі нафтою в обмін на зброю відбувається в той час, коли західні дипломати поспішають зберегти групу ООН, яка стежить за дотриманням санкцій щодо Північної Кореї, на тлі побоювань, що Росія може накласти вето на продовження мандата цього органу.