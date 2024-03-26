Скільки коштуватиме колонізація Місяця та навіщо вона людству?

Романтики споглядають на утаємничений Місяць замріяними очима, але на Землі є категорія й більш прагматичних людей.

Вони – інженери та астронавти космічних агентств провідних країн світу, розважливі бізнесмени, талановиті винахідники й технологи з приватних компаній, які поставили собі за мету у найближчому майбутньому створити на цьому супутнику людські колонії.

Скільки інвестицій може знадобитися для колонізації Місяця? Які проєкти місячних колоній існують вже сьогодні та які технології планують задіяти лідери аерокосмічної індустрії для досягнення глобальної місії?

Навіщо людям Місяць

Стратегічна мета експансії людства на Місяць – створення зручного позаземного майданчика для освоєння далекого космосу. Відсутність атмосфери й низька гравітація дозволять складати там надважкі зорельоти і надсилати космічні кораблі на Марс або інші планети Сонячної системи, а згодом – і далі у Всесвіт.

Спочатку на Місяці планується зведення базових таборів астронавтів, де земляни збудують наукові центри, енергостанції, заводи з видобутку і переробки корисних копалин, перш за все – води, що міститься у припалій пилом кризі на полюсах та у місячному ґрунті (реголіті).

З води можна одержати кисень для дихання і водень для палива ракетних двигунів. Крім того, місячний реголіт містить мільйони тонн унікальної речовини "гелій-3", а гірські породи приховують цілу гаму рідкісних металів і корисних мінералів.

Концепт дизайну табору астронавтів на Місяці Джерело: ESA

На зворотній стороні Місяця є всі умови для розміщення оптичних та радіотелескопів. Спостереженням не заважатиме мінлива атмосфера, а гірські породи блокуватимуть щільний фон на радіочастотах, що створюють радіостанції і телепередавачі на Землі, чи мережі сотового зв’язку. До того ж, низька гравітація супутника дозволяє збудувати величезні надлегкі конструкції, які неможливо створити в умовах земного тяжіння.

А поки погляди дослідників спрямовані на полярні області Місяця, зокрема, на кратер Шеклтон, що міститься на південному полюсі. Його рівнину постійно освітлює Сонце, і тому тут оптимально збудувати сонячні електростанції. А от круті схили кратера огортає вічна тінь.

Саме там знаходяться уже розвідані поклади криги, що захищена від випаровування кам’яними стінами 4-кілометрових урвищ. На дні кратера температура ніколи не піднімається вище мінус 173 градусів Цельсія. Тому це ідеальне місце для розміщення датчиків інфрачервоного телескопа, що зможе зазирнути у найвіддаленіші куточки Всесвіту і побачити космічні об’єкти з мізерною тепловою енергією.

На Землі такі прилади розташовують високо в горах, але і там вони не мають необхідної чутливості через тепле повітря, у якому інфрачервоне випромінювання далеких зірок просто розчиняється.

Футурологи також вважають, що на Місяці слід створити заповідник земної цивілізації – на випадок катастрофи планетарного масштабу, як-от зіткнення планети з гігантським астероїдом. У глибоких сховищах під поверхнею супутника пропонується зберігати на електронних носіях історичні архіви та зображення, здобутки людства в галузі науки, технологій, культури.

Скільки коштуватиме колонізація

Уявіть, що людина придбала в автосалоні лімузин виключно для однієї поїздки в найближче місто, а досягнувши мети подорожі – викине машину на смітник. Погодьтеся, це дивно і вкрай нерозсудливо.

Але саме так нині вчиняють з космічними кораблями, що виносять на навколоземну орбіту супутники. Найдорожчі частини сучасних ракет знищуються в процесі польоту і перетворюються на брухт, який згорає в атмосфері або ж засмічує навколоземний простір.

Наразі у вартість виведення на орбіту супутника включено повну ціну ракети-носія. Таким чином, старт на ракеті середньої вантажопідйомності коштує в середньому 62 млн дол. Якщо ж необхідно підняти у ближній космос якийсь масивний вантаж, знадобиться більш потужна ракета, а вартість зросте до 90-110 млн дол.

Відправлення комерційних супутників на орбіту на носії Falcon 9 від SpaceX коштує 62 млн дол Джерело: NBC News

Утім, висока конкуренція між ракетобудівними компаніями, орієнтованими на створення космічних кораблів багаторазового використання, стрімко знижує вартість доставки корисного вантажу на навколоземну орбіту. В компанії SpaceX вже кажуть про суму в межах 20 млн дол і прогнозують ще нижчу ціну – розгінний блок ракети Falcon 9 повертається на стартовий майданчик і придатний для повторного використання.

Проте, подорож на Місяць вартує набагато дорожче. Згадаймо – місячна програма Apollo, розпочата понад шість десятиліть тому, тривала до 1972 року і вартувала американцям 25,4 млрд дол (152 млрд дол у сьогоднішніх цінах).

Скільки коштувало конструювання космічного корабля Apollo Джерело: Forbes

На втілення програми Artemis до 2025 року NASA виділіть 95 млрд дол. Саме наступного року на Місяць знову полетять люди.

Обчислення вартості створення повноцінної місячної бази наразі дуже різняться, але зрозуміло, що в цілому витрати складуться у суми з десятьма нулями. Підрахована і приблизна вартість перебування чотирьох астронавтів на Місяці протягом тижня – 100 млн дол на добу. Утім, оптимісти вважають, що інновації дозволять зменшити цю цифру утричі.

Технології для колонізації

Історія місій Apollo 1960-70-х років засвідчує, що для реалізації вражаючого проєкту доправлення людей на Місяць інженери винайшли чимало неймовірних інновацій і революційних рішень, якими в повсякденному житті ми користуємося й донині.

Перш за все, слід подякувати геніям 60-х за технології кремнієвих комп’ютерних мікросхем. Адже саме вони в епоху Apollo скинули з п’єдесталу гігантські лампові електронні обчислювальні машини з колодами перфокарт, якими усі розвинені країни тоді дуже пишалися.

На борту Apollo було встановлено революційні на той час мініатюрні транзисторні навігаційні комп’ютери, що стали предтечами нинішніх ноутбуків і смартфонів. Цікаво, що у 60-ті роки програма Apollo споживала більшу частину інтегральних схем, вироблених у США, що стало поштовхом для розвитку технологій.

Американський астронавт Ніл Армстронг – перша людина, що ступила на поверхню Місяця в межах програми Apollo 11 Джерело: NASA

Для здійснення сучасної місії Artemis уже створено і випробувано новітні технології і конструкції, як-от кріогенні двигуни ракет, засоби навігації і зв’язку, компактні ядерні реактори, ефективні сонячні батареї, житлові модулі, 3D-друк великих об’ємних споруд на принтерах, індивідуальні реактивні ранці, місячні ровери, андроїди зі штучним інтелектом тощо.

Низька гравітація сприятиме створенню на Місяці новітніх матеріалів, до прикладу, надміцних конструкцій із спінених газами металів. Ця технологія змінює молекулярну структуру металу, що надає речовині нових властивостей.

Наприкінці 2023 року в Лабораторії реактивного руху у Південній Каліфорнії завершилося тестування програми CADRE (Кооперативне автономне розподілене роботизоване дослідження). Місія запланована на 2024 рік.

Інженери протестували три місячних ровери, що являють собою чотириколісні платформи. Ці невеличкі всюдиходи з інтеграцією ШІ рухаються без втручання людини і здатні працювати в єдиній команді.

Кожен з них живиться від власних сонячних панелей, а серед бортового обладнання – дві стереокамери з передавачами зображення, навігаційні прилади, георадар для створення детальної 3D-мапи пройденого на Місяці шляху.

Машини можуть обмінюватися "враженнями" між собою та передавати інформацію на базову станцію посадкового модуля від компанії Intuitive Machines, який транслюватиме дані на Землю.

Скафандри нового покоління

Для астронавтів, що підкорюватимуть Місяць, розроблено нове покоління високотехнологічних скафандрів – міцніших, надійніших і гнучкіших за попередні, а їхній дизайн можна назвати стильним і навіть елегантним.

При цьому вони забезпечують захист від космічного випромінювання, перепаду температур від мінус 170 до плюс 120 градусів Цельсія і навіть від влучання мікрометеоритів.

Скафандр нового покоління AxEMU від Axiom Space Джерело: Axiom Space

Астронавти NASA, які невдовзі полетять на Місяць, матимуть скафандри моделі AxEMU від техаської компанії Axiom Space. Цей одяг, насичений сенсорами, відеокамерами, авіонікою, засобами комунікації і системами життєзабезпечення являє собою індивідуальну космічну капсулу.

Він надає людині набагато ширші можливості у рухах при збиранні зразків, проведенні наукових експериментів або ремонтних робіт. До речі, астронавти користуватимуться набором інструментів, спеціально розроблених для використання на Місяці.

Проєкти місячних колоній

Космічні архітектори спираються на набутий досвід, тому перші споруди на Місяці будуть дещо схожі на секції Міжнародної космічної станції. І такі циліндричні модулі вже спроєктовані Європейським космічним агентством (ESA) у співпраці з компанією Skidmore, Owings&Merrill (SOM), чиї архітектори створили найвищу споруду у світі – хмарочос Burj Khalifa в Дубаї.

Стандартний місячний будинок від SOM являтиме собою 9-метровий циліндр, встановлений вертикально. Внутрішній простір розділено на три поверхи з шахтою для драбин у центрі. Кожен поверх матиме по три кімнати, які можна використати в якості житлових або ж робочих приміщень. На нижньому рівні передбачено герметичні двері, до яких під’єднуються коридори, що вестимуть у сусідні блоки.

Концепт місячної бази за версією команди Twinkler, фіналістів конкурсу серед дизайнерів від ESA Джерело: ESA

Існують й інші проєкти, що пропонують зведення на Місяці купольних споруд або ж надувних будівель у вигляді сфер. Для захисту людей від космічного випромінювання житлові блоки буде засипано місцевим матеріалом – реголітом.

Вже спроєктовані 3D-принтери, які здатні створювати з місячного ґрунту монолітні конструкції, подібні до бетонних. Так, компанія Redwire з Флориди на замовлення NASA розробила технології для створення з модифікованого реголіту зручних майданчиків для посадки космічних кораблів, доріг для роверів, фундаментів споруд та іншої інфраструктури.

Перші житлові модулі

До кінця нинішнього десятиліття важкі ракети Falcon Heavy компанії SpaceX доставлять на орбіту навколо Місяця перші модулі космічної станції Lunar Gateway (Місячна Брама).

Житловий модуль створюється американською аерокосмічною корпорацією Northrop Grumman Space Systems, сервісний блок будують фахівці ESA разом з партнерами із Японії, Канади та низки інших країн.

Космічна станція Gateway Джерело: NASA

Цей форпост колоністів матиме шлюз для з’єднання з космічним кораблем Orion. Астронавти матимуть можливість перепочити перед висадкою на Місяць, поповнити запаси палива та провізії, провести наукові експерименти. З командного модуля можна буде керувати роботами на поверхні Місяця.

Згодом до Lunar Gateway буде пристикований роботизований безпілотний космічний буксир, який курсуватиме між станцією і навколоземною орбітою. Він доставлятиме на станцію вантажі у контейнерах, які ракети-носії виведуть на низьку орбіту над Землею.