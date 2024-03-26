Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Схеми

Білоруську деревину, яка потрапила під санкції, ввозять на територію ЄС через Польщу, використовуючи підроблені документи про те, що продукція прямує з Казахстану. У польській митниці кажуть, що не мають фізичної можливості перевіряти справжність усіх митних декларацій.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Білоруського розслідувальницького центру, проєкту української редакції Радіо Свобода "Схеми" та видання Gazeta Wyborcza.

Розслідувачі виявили, що після запровадження санкцій щодо деревини з Білорусі суттєво зріс імпорт у ЄС дерева з Казахстану. Так, за даними Євростату, у 2022 році з Казахстану ввезли товарів із дерева на 14 мільйонів євро, а в 2023-му цей показник збільшився майже вп'ятеро - до 68 мільйонів євро.

Журналісти проаналізували один із контрактів між казахстанською фірмою Nurr-electro та польською PLRBL на поставку палісаду із сосни на суму майже мільйон євро. Контракт датований жовтнем 2022 року, поставка - початком 2023 року.

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"Виявилося, що підписи та відбитки печаток на документі казахстанської Nurr-electro сфальшовані, і, як зазначили двоє незалежних експертів із графічного дизайну, накладені на документи за допомогою фоторедактора.

Окрім того, юрист казахстанської компанії Nurr-electro Арман Тулієвич у коментарі журналістам зазначив, що "не було фінансових операцій за такою угодою, не те що товару" і "у нас немає такої печатки". А представник білоруської компанії-перевізника "Галлардо" зізнався, що товар із Білорусі: "ми з Казахстану не везли, ми з Білорусі везли, нам там завантажили", - йдеться у матеріалі.

При цьому єдиний власник польської компанії-покупця PLRBL Олег Янович відмовився відповідати на запитання журналістів.

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Розслідувачі за допомогою джерел на ринку з'ясували, що відвантаження деревини відбувалось зі складу білоруського підприємства, власником якого є згаданий Олег Янович.

У польському Міністерстві закордонних справ у відповіді на запит журналістів заявили, що питання обходу санкцій не належить до їхньої компетенції. У Митній службі Польщі заявили, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації.

"Із Міністерства внутрішніх справ Польщі надійшла відповідь, що за викладеними у запиті фактами розпочалася перевірка, але від подальших коментарів відомство утрималось", - йдеться у матеріалі.

Економічна правда