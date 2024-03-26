Київ завершить опалювальний сезон 28 березня

Опалювальний сезон у столиці планується завершити вже 28 березня. Все через суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Заклади соціального обслуговування відключатимуть за письмовою заявкою керівників.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Тому, вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель. З 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії й не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста - зекономити на сплаті за опалення", - повідомив він.

Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.

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