План Ukraine Facility: закон про реформу БЕБ мають ухвалити у 2 кварталі

У рамках плану Ukraine Facility з 2024 по 2027 роки, від якого залежить отримання 50 млрд євро від ЄС передбачені, зокрема, перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) та поліпшення регуляторного середовища.

Про це йдеться у плані.

Поліпшення регуляторного середовища

Передбачене ухвалення плану заходів щодо дерегуляції (дедлайн - 3 квартал 2024 року). Мета реформи - змінити карально-репресивний підхід держави до нагляду на ризикоорієнтований та зменшити кількість перевірок та контролюючих функцій.

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В уряді зазначають, що за 2023 рік робоча група з питань дерегуляції переглянула понад 1000 регуляторних інструментів, ліцензій та дозволів - більшість із них хочуть скасувати чи цифровізувати.

Перезавантаження БЕБ

"Реформа спрямована на перезапуск і активізацію БЕБ шляхом надання чіткого мандату, обсягу повноважень для слідчих, а також адекватного і компетентного кадрового забезпечення", - кажуть в уряді.

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Це має буде досягнуто насамперед шляхом прийняття нового законодавства (2 квартал 2024 року).

В уряді додають, що закон про перезвантаження БЕБ дозволить створити правові основи для:

розвитку відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору керівництва та персоналу;

відбору, на основі заслуг, нового керівника за визначеною законом процедурою;

посилення вимог до конкурсної комісії;

запровадження контрактної системи для працівників;

розроблення механізму атестації персоналу.

"Реформа також забезпечить законодавче врегулювання реформи БЕБ та усунення конкуренції в юрисдикції БЕБ іншими органами досудового розслідування.

Діяльність БЕБ має бути зосереджена на найбільших економічних злочинах та зміцненні його аналітичного потенціалу, одночасно забезпечуючи спроможність Державної податкової служби та Державної митної служби ефективно протидіяти правопорушенням у податковій та митній сферах", - йдеться у плані.

Нагадаємо:

18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер.

Раніше стало відомо, що правоохоронний та податковий комітети парламенту погодили урядовий варіант законопроєкту про реформу БЕБ, проти якого виступали українські бізнес асоціації.

Посли країн G7 направили листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, у якому наполягають, аби реформа Бюро економічної безпеки передбачала перезавантаження його керівництва на прозорому конкурсі та перевірку доброчесності інших співробітників органу.

Верховна Рада на засіданні 23 лютого не ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки №10439, проти якого виступали посли країн G7 та українські бізнес-асоціації.

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Економічна правда