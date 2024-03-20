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План Ukraine Facility: які реформи має виконати Україна на шляху до €50 мільярдів від ЄС

Середа, 20 березня 2024, 18:00 - Артур Крижний , Олексій Павлиш
 
Getty Images

18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер. 

Сам план опубліковано на відповідному сайті.

Найбільші 5 сфер за кількістю необхідних до виконання кроків в рамках реформ:

  • Енергетичний сектор - 17
  • Людський капітал - 16
  • Судова система - 15
  • Боротьба з корупцією - 11

Пʼяте місце ділять три сфери, в яких передбачені по 10 кроків: 

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  • Зелений перехід та охорона довкілля 
  • Агросектор 
  • Бізнес-середовище 
  • Управління держфінансами 

Реформи у Плані для Ukraine Facility розділені на 3 основні блоки: базові реформи, економічні реформи, а також ключові сектори.

1. Базові реформи:

2. Економічні реформи:

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  • Про фінансові ринки.
  • Про управління державними активами.
  • Про людський капітал.
  • Про бізнес-середовище.
  • Про децентралізацію та регіональну політику.

3. Секторальний розвиток:

  • Про енергетичний сектор.
  • Про транспорт.
  • Про агропродовольчий сектор.
  • Про критичні матеріали.
  • Про підприємництво, розвиток МСП та переробна промисловість.
  • Про цифрову трансформацію.
  • Про зелений перехід та охорона довкілля.

Всього з 2024 по 2027 рік заплановано приблизно 144 кроки, які Україна має зробити, щоб отримати всі 50 млрд євро за програмою. 

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ЄС фінанси Україна
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