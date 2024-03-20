План Ukraine Facility: які реформи має виконати Україна на шляху до €50 мільярдів від ЄС
18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер.
Сам план опубліковано на відповідному сайті.
Найбільші 5 сфер за кількістю необхідних до виконання кроків в рамках реформ:
- Енергетичний сектор - 17
- Людський капітал - 16
- Судова система - 15
- Боротьба з корупцією - 11
Пʼяте місце ділять три сфери, в яких передбачені по 10 кроків:
- Зелений перехід та охорона довкілля
- Агросектор
- Бізнес-середовище
- Управління держфінансами
Реформи у Плані для Ukraine Facility розділені на 3 основні блоки: базові реформи, економічні реформи, а також ключові сектори.
1. Базові реформи:
- Про державне управління.
- Про управління державними фінансами.
- Про судову систему.
- Про боротьбу з корупцією та відмиванням коштів.
2. Економічні реформи:
- Про фінансові ринки.
- Про управління державними активами.
- Про людський капітал.
- Про бізнес-середовище.
- Про децентралізацію та регіональну політику.
3. Секторальний розвиток:
- Про енергетичний сектор.
- Про транспорт.
- Про агропродовольчий сектор.
- Про критичні матеріали.
- Про підприємництво, розвиток МСП та переробна промисловість.
- Про цифрову трансформацію.
- Про зелений перехід та охорона довкілля.
Всього з 2024 по 2027 рік заплановано приблизно 144 кроки, які Україна має зробити, щоб отримати всі 50 млрд євро за програмою.
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