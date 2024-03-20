План Ukraine Facility: які реформи має виконати Україна на шляху до €50 мільярдів від ЄС

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18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер.

Сам план опубліковано на відповідному сайті.

Найбільші 5 сфер за кількістю необхідних до виконання кроків в рамках реформ:

Енергетичний сектор - 17

Людський капітал - 16

Судова система - 15

Боротьба з корупцією - 11

Пʼяте місце ділять три сфери, в яких передбачені по 10 кроків:

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Зелений перехід та охорона довкілля

Агросектор

Бізнес-середовище

Управління держфінансами

Реформи у Плані для Ukraine Facility розділені на 3 основні блоки: базові реформи, економічні реформи, а також ключові сектори.

1. Базові реформи:

2. Економічні реформи:

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Про фінансові ринки.

Про управління державними активами.

Про людський капітал.

Про бізнес-середовище.

Про децентралізацію та регіональну політику.

3. Секторальний розвиток:

Про енергетичний сектор.

Про транспорт.

Про агропродовольчий сектор.

Про критичні матеріали.

Про підприємництво, розвиток МСП та переробна промисловість.

Про цифрову трансформацію.

Про зелений перехід та охорона довкілля.

Всього з 2024 по 2027 рік заплановано приблизно 144 кроки, які Україна має зробити, щоб отримати всі 50 млрд євро за програмою.

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